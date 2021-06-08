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Bakan Kurum: "15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz"

08.06.2021 15:52
Bakan Kurum:

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nden diğer illerle birlikte eş zamanlı olarak başlatıldı.

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nden diğer illerle birlikte eş zamanlı olarak başlatıldı. Caddebostan'daki program açılışında konuşan Bakan Kurum, " Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini, hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Türkiye'nin kalbi burada. Tüm operasyon boyunca 1000 personelimiz çalışacak" dedi.

"Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı. Caddebostan Sahili'nde açılışı gerçekleştirilen temizlik çalışması eş zamanlı olarak Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde de başladı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK'lar ile çok sayıda oyuncu ve ünlü isim katılarak destek sağladı.

"MARMARA BÜTÜN DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ"

Program açılışında konuşan Bakan Kurum, "Bugün hakikaten bizler için çok özel bir amaç için dünyanın eşsiz harikalarından Marmara Denizi için İstanbul'dayız. Doğa zenginliklerine ev sahipliği yapan dünyanın en genç, en özgün Marmara'mızın kıyısındayız. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilimizde 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaja karşı birlik olmak için buradayız. Sanatçılarımız, sporcularımız, hocalarımız, bilim insanlarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, belediyelerimiz burada. Marmara bütün dünyanın gözbebeği. Türkiye'nin kalbi burada. Hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz. Balıklarımızı, deniz canlılarımızı tehdit eden müsilajı ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Çok önemli bir süreci yöneteceğiz" dedi.

"STRATEJİK EYLEM PLANI HAZIRLAYACAĞIZ"

Sürece ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bize düşen mesuliyet açık ve nettir. 200 yıldır maalesef biz insanlık olarak doğadan aldığımız borcu doğamıza geri ödemek zorundayız. Çevre yatırımlarımızla, yeşil projelerimizle çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Marmara Denizimizi inşallah en hızlı şekilde temizleyecek, en duru haline hep birlikte kavuşturacağız. Sorunun çıktığı ilk andan itibaren süreci titizlikle takip ettik. Bu süreci illerde valiler ve belediyelerimizle birlikte STK'larla, sanatçılarla, vatandaşlarla ortak bir akılla yöneteceğiz. Stratejik eylem planı hazırlayacağız, aslında hazırlandı, belediyelerin görüşüne sunacağız. İllerde valiliklerin koordinasyonunda süreci yöneteceğiz. Marmara denizini koruma alanı ilan edeceğiz. Tarım ve sanayiden oluşan kirliliği durduracağız. Balıkçılarımıza bu konuda her türlü destek verilecek müsilajdan etkilenen balıkçılara kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek. Marmara'daki hayalet ağların toplanma sürecini başlatacağız. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız. Bugün 15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz" diye konuştu.

"DENİZ SALYALARI İÇİN 1000 PERSONELİMİZ ÇALIŞACAK"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "18 tane desek botumuzla harekete geçiyoruz. Topladığımız atıkları karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla belediyelerin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca 1000 personelimiz çalışacak" dedi.

(Metin Başar - Yusuf Enes İnce/İHA)

Bakan Kurum: 15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz

Marmara Denizi, Caddebostan, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz' - Son Dakika


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