Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız - Son Dakika
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Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız

08.10.2022 14:41
Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız

Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağızÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız.

Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 451 konutun kura çekilişi gerçekleştirildi. Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Konutları'nın kura çekilişi töreninde konuşan Bakan Kurum, 12 Ağustos 2020 tarihinde Altındağ Cinderesi, 'Altın Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında temelini attıkları yeni konutların tamamlandığını belirterek, "Yeşil alanları, camisi, oyun alanları ve dükkanlarıyla Altındağ'a kazandırdığımız 451 yeni konutumuz hayırlı olsun" diye konuştu.

Altındağ'da yürütülen diğer çalışmalar hakkında konuşan Bakan Kurum, "Aktaş'ta 357 konut ve 42 dükkanın yapımına devam ediyoruz. Hacı Bayram Veli'nin doğduğu evin etrafında çevre düzenleme projemizi hızla sürdürüyoruz. Ankara Kalesi ve çevresini, Hergelen Meydanını, Yahudi Mahallesini ve belediye binasını içine alan çok kıymetli bir dönüşüm projemizi yürütüyoruz. Altındağ'da, belediyemizle birlikte yaptığımız 4 etaptan oluşan projeyle tescilli binaları ortaya çıkarıyoruz. Bu projeyle Altındağ'ımıza meydanıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla önemli bir turizm, tarih ve kültür aksını kazandırıyoruz" dedi. '25 EKİM'DE 5 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATACAĞIZ'Ankara'nın 14 ilçesine 18 bin 300 yeni konut daha kazandırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Kendi evini yapmak isteyen hemşerilerimiz için toplam 36 bin konutluk arsayı da Ankaralı kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bugün itibarıyla 185 bin Ankaralı kardeşimiz yeni konutlar için başvuru yaptı. İnşallah, 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temellerini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.'MİLLETİMİZİN YALAN SİYASETİNE KARNI TOKTUR'Bakan Kurum, muhalefeti de eleştirerek, "Biz eser siyasetiyle şehirlerimize, ilçelerimize, köylerimize kadar hizmet götürürken birileri riyakarlık kokan oyunların peşinde koşmaya devam ediyor. Vadettikleri hiçbir şeyi yerine getiremeyen, kendilerine ait olmayan işleri sahiplenen bu zihniyete buradan seslenmek istiyorum. İstismarla yalanla çarpıtmayla ikiyüzlü tavırlarla siyaset yapılmaz; eser üretilmez, millete hizmet edilmez. Milletimizin bu yalan siyasetine, istismar siyasetine karnı toktur. CHP liderinin sözde helalleşme çağrısının üstünü kazıyın, altında bu milletle büyük bir hesaplaşma göreceksiniz" dedi.

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından kentsel dönüşüm konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. Kurum, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından verilen tabloyu törene katılanlardan birine hediye etti.

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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız - Son Dakika

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