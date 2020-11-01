Bakan Kurum: "2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı" - Son Dakika

Arama kurtarma çalışmaları

İş makinalarının çalışması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un enkaz bölgesine gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

İZMİR - Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum enkaz bölgesinde açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor."