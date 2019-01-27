Bakan Kurum: 2 Günlük Sel ve Hortumda 315 Binada Hasar Tespit Ettik

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da meydana gelen hortumun yol açtığı hasarla ilgili "2 günlük sel ve hortum sebebiyle Antalya ilinde ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 315 binada hasar tespit ettik" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da meydana gelen hortumun yol açtığı hasarla ilgili "2 günlük sel ve hortum sebebiyle Antalya ilinde ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 315 binada hasar tespit ettik" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da hortum ve fırtınanın hasara neden olduğu Kemer ilçesinde incelemelerde bulundu. Kemer Devlet Hastanesi ile Kemer Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Soylu ve Kurum, daha sonra hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Münir Karaloğlu ve diğer kamu kurumlarının temsilcilerinin de eşlik ettiği bakanlar, baba Ahmet Acar ile görüştü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da Soylu ve Kurum'a arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.



'BUSE KIZIMIZI ARIYORUZ'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 ve 26 Ocak'ta Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike ve Muratpaşa ilçelerinde hortum ve sel afetinin meydana geldiğini belirterek, "Bu hortum ve sel sebebiyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir tane de arama çalışmamız var. Buse kızımızı arıyoruz. İnşallah onu da en yakın zamanda bulacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.



'315 BİNADA HASAR TESPİT ETTİK'



Bölgedeki hasar tespitiyle ilgili bilgileri de paylaşan Bakan Kurum, "Kemer ilçemizde 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık binamız var, 11 adet ağır hasarlı, 78 adet de az hasarlı binamız var. Finike ilçemizde 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçemizde yapılan çalışmalarda 3 adet ağır olmak üzere 81 adet az hasarlı binamız var. 2 günlük sel ve hortum sebebiyle Antalya ilinde ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 315 binada hasar tespit ettik. Tüm Antalyalılara geçmiş olsun" dedi.



SOYLU: TEDBİR ALMA KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPMA DURUMUNDAYIZ



İçişleri Bakanı Soylu da başından itibaren olayla ilgili bilgileri aldıklarını belirtip, şunları söyledi:



"Dönem dönem de hem havanın müsaade ettiği hem de suyun ve etrafın müsaade ettiği kadarıyla arama çalışmalarını yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Arama kurtarma ekipleri hep birlikte çalışmalarını yürütüyor. Hem nehirde hem aynı zamanda karada hem de havada ve etrafta bütün çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Yaklaşık 4 ilçemizi etkiledi. 20 gündür de yoğun bir yağmur yağıyor. Havadan helikopterler de gördük. Birçok yerde su baskını söz konusu. Bir taraftan tarım hasarları var. Hayvancılık hasarları da var. Aynı zamanda hem iş yeri hem de bina hasarları var. Bu konuda özellikle hem alınabilecek tedbirler, yapılabilecek uyarılar ve vatandaşlarımızın ve bizlerin bu konuda atması gereken adımlar konusunda da değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Çünkü biraz önce de kendi aramızda konuştuk tayfun başka bir afet biçimi, hortum başka bir afet biçimi. Hortumun çıkışıyla karaya gelişi arasındaki mesafe ve etkileme anındaki zaman dilimi çok kısa ve etkisi de 120- 130 kilometrenin çok üzerinde olduğu için bazı ciddi hem maddi hasarlara sebebiyet veriyor hem de araç olsun diğer binalar olsun, buradaki hastanenin çatısında da ciddi hasarlar meydana getirdi. Tüm bunlara yönelik bu tedbirlerimizi de alma konusunda değerlendirmelerimizi de yapma durumundayız. Özellikle Antalya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



2001 İLE 2018 ARASI 159 HORTUM OLUŞMUŞ



Hortum olaylarının daha çok kasım, aralık ve ocak aylarında yoğunlaştığını vurgulayan Bakan Soylu, "Özellikle arkadaşlarımızın yaptığı 2001 ile 2018 arasındaki hangi dönemde ne kadar hortum olmuş Türkiye'de, 159 sayısını buldu arkadaşlarımız. 159 sayısının yoğunlaştığı aylar, bu aylar; yani kasım, aralık ve ocak ayları. Bu konuda da hem bizim hortum konusundaki karşı karşıya kalındığında vatandaşlarımız ne tür tedbir almalılar, bizler ne tür tedbir almalıyız ve nasıl bir süreç uygulanmalı bu konuda biraz daha bilgilendirici, hem eğitici hem de kendimizi ona yönelik korunaklı bir noktanın oluşabileceği adımı gerçekleştirmemiz lazım. 2 kaybımız var. Allah rahmet eylesin. Bir sevgili kızımız, babası da burada, birlikteyiz; ama hakikaten buradaki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar var. Onlar da büyük bir gayretle arıyorlar. İnşallah yakın bir zamanda bulmuş oluruz. Bizim temennimiz, duamız da bu" dedi.



'CUMHURBAŞKANI'MIZA ARZ EDECEĞİZ'



Üreticilerin zararlarının karşılanması konusunda yardım beklentisine ilişkin soru üzerine Bakan Soylu, "Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. Hem Vali Bey aynı zamanda Sayın Bakanımız, bizler, Tarım Bakanımız da buradaydı, özellikle tarım hasarlarıyla ilgili de bir değerlendirme ortaya koydu. Tüm bu hasarların tamamı, yani sanayi sitesindeki bütün hasarlardan ev hasarlarına kadar bir hasar tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz, bütün ekipler burada el birliğiyle yapıyor. Özellikle Türkiye bu hasar, afet meselelerinde bütün dünyanın çok önünde, hem anında müdahale hem bu hasarların tespiti hem de bunların karşılanması konusunda mesafe almış durumda. Bu konuların tamamını biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız Antalya'da olacak, kendisine arz edeceğiz. Zannediyorum, tüm değerlendirmeleri ve tüm kararları kendisinin değerlendirmeleri üzerine belirteceğiz" diye konuştu.



Herhangi bir hortum riski veya uyarısı olup, olmadığı sorusu üzerine de İçişleri Bakanı Soylu, "Sayın Valimiz gerekli uyarıları biraz önce, dün de yaptı; ama şu anda bir beklenti olmadığı konusundaki bir ifade dün de paylaşıldı. Ama yine de bu hortum, 'Şu zaman gelecek, bu zaman gelebilecek' gibi söylenebilecek bir afet cinsi değil ve oluşumla da hasardaki etkisi arasındaki fark, zaman dilimi çok uzun zaman dilimi olmadığını da gördük" diye yanıt verdi.



- Antalya

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