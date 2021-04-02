Bakan Kurum: "2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık. Denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz."

(iha)