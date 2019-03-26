Bakan Kurum: "2014 Yılından Bugüne Kadar Kartal Belediyesinde Bekletilen Etap 1 ve Etap 2 Riskli...
1 saat önce
- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde düzenlenen program - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde konuştu.
- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde düzenlenen program
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'inde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:42 Kaynak: AA
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