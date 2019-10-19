Bakan Kurum: "2018 yılında 3.2 milyon ton atığımız üretimde kullanıldı"

Emine Erdoğan ve Bakan Kurum Sıfır Atık Forumu'na katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sıfır Atık Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Bakan Kurum, "2018 yılında, bu verileri de ilk defa paylaşıyoruz 3.2 milyon ton atığımız çimento, seramik, demir çelik fabrikaları gibi tesislerde üretimde kullanıldı. 800 bin ton atığımız çimento fabrikalarında kömüre ikame yakıt kaynağı olarak kullanıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı ile eş zamanlı yapılan Sıfır Atık Forumu'na katıldı. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından desteklenen etkinliğe Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Sıfır Atık Projesi ile sağlanan kazanımlara dikkat çekilirken projeyle ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ardından Emine Erdoğan ve beraberindekiler alanda kurulan stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu"

Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, " 21'inci yüzyılın teknoloji alanındaki başarılarıyla övünürken, tüm dünyayı devasa bir vahşi depolama alanına dönüştürecek kadar çöp üretiyoruz. Bazen bakıyorum da, o kadar gereksiz paketlemeler yapılıyor ki. Yarım kiloluk bir gıdanın kendisinden kat be kat ağırlıkta paketinin olduğunu görüyoruz. Aslında hepsi bir kaynak israfı, üretim yaparken, ürettiğimiz şeyin çevreye maliyetini iyi hesaplamamız gerekiyor. Haziran 2017 tarihinden itibaren, 25 bin hizmet binasında sıfır atık sistemine geçtik. Sıfır Atık Yönetmeliği ile, 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise, 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak. Sıfır Atık Bilgi Sistemini devreye soktuk. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı. Sıfır Atık Hareketinin, başladığı günden beri, yerel yönetimlerden, medyadan ve Sivil toplum kuruluşlarından büyük destek görmesi bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Sıfır atığın büyük bir değişim hareketi olduğuna inanıyorum. İlk 8 ayda poşet tüketimi yüzde 78 oranında azaldı" dedi.

"760 kuruluş "Sıfır Atık Mavi Sözü" vererek çalışma yapacağını taahhüt etti"

Yaşanılabilir bir dünya için atıkların dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Şimdi 2021'i hedefleyerek depozito uygulaması üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başladı. Bu sayede 122 bin 193 metreküp deniz çöpü toplandı. Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşu "Sıfır Atık Mavi Sözü" vererek denizlerimizin kirlenmesinin engellenmesi için çalışma yapacağını taahhüt etti. Yeşil bir ekonomiyle gelir ve istihdamı arttırabiliriz. Biz sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulmasını sağlayarak, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 bin kişiye istihdam ve yüzde 35 oranında geri kazanım bekliyoruz. Bugün içtiğimiz sudan tutun, soluduğumuz havaya kadar her şeyi henüz doğmamış çocuklarla paylaşıyoruz. Yalnızca ihtiyacımız kadarını almak ve aldığımızı çoğaltarak geri koymak evrensel bir sorumluluktur. Geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve sıfır atık fuarının çıktılarının, dünyanın parlak geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

"Mutabakat operasyonumuzun başarılı bir diplomasiyle taçlandırılmasıdır"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimiz büyük bir başarıyla yürütmüş. Mutabakat sonucunda harekata ara verilmiştir. Bu mutabakat sahada başarılı bir şekilde yürüttüğümüz operasyonumuzun masada da yine başarılı bir diplomasiyle taçlandırılmasıdır. Kazanan ülkemiz, milletimiz ve Suriyeli mazlum kardeşlerimiz olacaktır. Biz bu harekatla sadece yıllardır istediğimiz güvenli bölgeyi kazanmadık. Çok daha büyüğünü gönülleri, oradaki mazlumların hayatlarını, geleceklerini kazandık. Ordumuz, terörün esareti altında yaşayan herkese özgürlüğe kavuşturmuştur" dedi.

"3.2 milyon ton atığımız üretimde kullanıldı"

Atıkların geri dönüşümünün önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "İhracat rakamlarımızı 167 milyar dolara getirdik ki hedefimiz 500 milyar dolar ihracata çıkmak. Sıfır atık projesi bir çatı projedir. 2018 yılında bu verileri de ilk defa paylaşıyoruz 3.2 milyon ton atığımız çimento, kireç, seramik, demir çelik fabrikaları gibi tesislerde üretimde kullanıldı. 800 bin ton atığımız çimento fabrikalarında kömüre ikame yakıt kaynağı olarak kullanıldı" ifadelerini kullandı.