Bakan Kurum: "2023'e kadar kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak"

BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik manifesto kapsamında "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çalışmalarına başlandığı kaydederek, "Millet bahçeleriyle 81 ilimizde en az bir millet bahçesi hedefiyle, kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekare/kişiye çıkarmak suretiyle, gönül belediyeciliği esasıyla, tevazu içerisinde valilerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla çalışıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Havayolu ile Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Bakan Murat Kurum'u Burdur Valiliği önünde Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile protokol mensupları karşıladı.

Bakan Murat Kurum, Burdur'da katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik manifesto ile "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında Bakanlığı tarafından yapılacak projeleri anlattı. Burdur'da kentsel dönüşüm, 'Kentsel dönüşüm', 'Burdur Gölü', 'Katı Atık Bertaraf Tesisi', İnsuyu Mağarası', 'Millet Bahçesi' ve sosyal konut projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Burdur'un lavanta yetiştiriciliğinde gelişmesi adına bakanlık ve valilik destekleriyle hazine arazileri kullanılmak suretiyle tanıtım merkezleri oluşturulacağını iletti.

"2023'e kadar kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak"

Burdur'un güller, göller ve gönüller diyarı olduğuna değinerek sözlerine başlayan Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dün 31 Mart seçimleri çerçevesinde 11 maddelik bir manifesto yayımladı. Bu manifestoya baktığınızda, hemen hemen bütün maddeleri Bakanlığımızı ve şehirlerimizi ilgilendiren çok önemli projeler. Biz de bu projeler çerçevesinde, bugüne kadar 35 ilimizde 67 ziyarette bulunduk. Bugün de Burdur'dayız. İnşallah da yarın Kayseri'ye gideceğiz. Bu manifesto çerçevesinde Antalya'da da açıkladığımız, Bakanlığımız bürokratlarıyla hazırlamış olduğumuz eylem planı çerçevesinde, şehirlerimizin kalitesini ve yaşam seviyesini yukarı çıkarmak, şehirlerimizdeki istihdamı artırmak, kentsel dönüşümü yatay mimariye uygun bir şekilde yapmak, millet bahçeleriyle 81 ilimizde en az bir millet bahçesi hedefiyle, kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekare/kişiye çıkarmak suretiyle, gönül belediyeciliği esasıyla, tevazu içerisinde valilerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla çalışıyoruz" dedi.

2 mahalledeki kentsel dönüşüme ilave 500 sosyal konut yapılacak

Valilikteki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Burdur'un geleceğiyle ilgili bir dizi kararlar alarak görüşmeler yaptıklarına değinen Bakan Kurum, "Bugün, bakanlığımızın ilgili bürokratlarının da katılımıyla kentin geleceğine ilişkin birçok projeyi burada görüştük ve kararlar aldık. Kentsel dönüşüm kapsamında, yatay mimariye ve bizim kültürümüze uygun bir şekilde az katlı, buradaki yerel mimariyi yansıtacak, ecdadın bize bıraktığı mirası cami ve bahçe merkezli şehir yaşamını yansıtacak örnek bir kentsel dönüşüm projesini merkez Bozkurt Mahallesi'nde başlatıyoruz. 100 bin metrekarelik alanda yaklaşık, 655 konut, karakol, kütüphane ve çevre düzenlemesini içeren projede 324 tane hak sahibimiz var. Buranın ihalesini yaptık, hak sahiplerimizle en kısa zamanda sözleşmesini imzalayarak, manifesto ve yatay mimari anlayışı çerçevesinde gerçekleştirmiş olacağız.

Diğer bir kentsel dönüşüm projesinde, şehrin girişinde Burdur'umuza yakışmayan, vatandaşımızın hem deprem hem de mal güvenliği riski taşıyan alanda, Necatibey Mahallesi'ndeki Manastr Bölgesi olarak adlandırılan 159 bin metrekarelik alanda 555 konut gerçekleştirmek üzere, yine bir örnek kentsel dönüşüm projesi yapacağız. Bu proje kapsamında Burdur'un eski mimarisi de yansıtılan projeyi, 2019 yılı içerisinde çok kısa zamanda ihalesini gerçekleştirerek, hak sahiplerine teslim etmek suretiyle bu projeyi de tamamlamış olacağız. Buradaki 2 kentsel dönüşüm projesiyle birlikte Burdur'umuzda risk taşıyan 2 önemli çalışmayı gerçekleştirmiş olacağız. Buna ilaveten de 500 tane konutu alt ve orta gelir grubumuza vermek üzere, bu projeler içeresinde gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.

Burdur Gölü kenarına millet bahçesi inşa edilecek

Burdur Gölü hakkında da bir dizi çalışmalar yapılacağına işaret eden Bakan Kurum, "Gölleriyle meşhur Burdur ilimizde, Burdur Gölümüz ile ilgili bir çevre düzenleme projemiz var. Hem Burdur Gölü'ndeki su seviyesiyle alakalı hem de etrafındaki çevre düzenlemesi projesini valiliğimiz özel idare bünyesinde ve bakanlığımızla birlikte projeyi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Burdur Gölü etrafında özel çevre koruma planlaması ilan edeceğimiz proje kapsamında, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları ve gerçekten Burdur'a geldiğinde, turizmi ve istihdamı artıracak birçok ögeyi içeriğinde barındıran projeyi yapıyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Yüzde 80'i bakanlık, yüzde 20'si belediyeler birliği kanalıyla tesis tamamlandı"

Kentte uzun süredir kanayan bir yara halinde anılan katı atık bertaraf tesislerinin de tamamlandığı yönünde çalışma izninin verildiğini aktaran Bakan Kurum "Diğer bir projemiz olan Katı Atık Düzenleme Tesisi inşaatımız tamamlandı. Dün, Bakanlığımızca buraya işletmeye ilişkin izni verdik. ve artık Burdur'umuzun bir katı atık bertaraf düzenleme tesisi oldu. Bu projeyi Bakanlığımız başlattı ve yüzde 80'i Bakanlığımız hibesi olmak üzere, Burdur etrafındaki Belediyeler Birliği desteğiyle de kalan yüzde 20'lik kısmı gerçekleşti ve artık ilimizde bir düzenli depolama alanı gerçekleşmiş oldu. Bu depolama sahasına çöplerin bertarafı için getirilecek aktarma istasyonlarının ikisi tamamlandı. Birisini de kısa zamanda tamamlayarak, Burdur ilindeki çöp sorunu, çöpü aktarma ve bertaraf etme sorunun da halletmiş olacağız" dedi.

İnsuyu Mağarası'nda ikinci etap çalışmalar başlıyor

İnsuyu Mağarası'nda daha önce yapılan ve yapılacak olan projelerden de bahseden Kurum, "İnsuyu Mağaramız var. Bu mağaraya ilişkin, daha önce Valiliğimiz Özel İdaremiz bünyesinde, Bakanlığımızca ortak bir proje yürüttük. Projenin ilk etabı olan çevre düzenlemesi ve mağaranın içindeki düzenlemeleri içeren projeyi tamamlamıştık. Şimdi ikinci etabına ilişkin Özel İdaremiz ile Bakanlığımız, etrafı ve içerisinde ögeleri, yürüyüş alanları, dinlenme alanları, çevre düzenlemesini içeren projeyi de yapıyor olacağız" ifadelerini kaydetti.

Burdur'a hazine arazileriyle lavanta desteği sağlanacak

Kentte son dönemde öne çıkan lavanta yetiştiriciliği ve hazine arazilerinin kullanımı konusunda yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyen Kurum şunları söyledi:

"Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla, bu bölgede büyük bir oranda yetiştiriciliği yapılan lavanta yetiştiriciliği konusunda, hazine arazilerinin yetiştiriciliğe ilişkin kullanılması amacıyla valiliğimiz ve vekillerimizden gelen talep doğrultusunda, Burdur Gölü etrafında bulunan hazine arazilerinde vatandaşımıza irtifak desteğiyle, kiralama yoluyla, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konusunda gerçekten daha önce de çıktık, böylece bölgedeki lavanta yetiştiriciliği işinin, üretiminin artırılması konusunda çalışma başlatmış olacağız."

Valilik destekleriyle Lavanta Tanıtım Merkezi yapılacak

Lavanta yetiştiriciliğine verilecek destekler çerçevesinde ayrıca tanıtım merkezi yapılacağını aktaran Kurum, "Bu proje kapsamında bir tanıtım merkezi yapacağız. Bölgeye gelen vatandaşlarımız, lavanta ürünlerini alabilecekleri, lavantayla ilgili her türlü bilgiyi alabilecekleri, orada dinlenebilecekleri, lavanta bahçeleri içerisinde gezebilecekleri, bir kısmı hibe ve bir kısmı da valiliğin kapsamında yapılmak üzere, tanıtım merkezi projemizi de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Burdur'a 2 millet bahçesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı manifesto çerçevesindeki en önemli şeyin, şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak ve şehirlerdeki yeşil alan seviyesini yukarı çıkarmak olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, "Biz de bu çerçevede, şu an İkinci 100 Günlük Eylem Planları kapsamında, 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda 52 millet bahçesi yapıyoruz. Ama bu millet bahçelerine her geçen gün birkaçı daha ekleniyor. Hedefimiz 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak. Bu kapsamda, Burdu Gölü kenarında yapılacak olan yeni hastanenin hemen yanında kentimize bir millet bahçesi kazandıracağız. 40 dönümlük alan üzerinde, imalatı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek alanda, millet bahçesi kavramı içerisinde; yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları ve millet kıraathanesinin de içinde bulunduğu projeyi de 2019 yılı içerisinde başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Göller Bölgesi'ne 1 tane millet bahçesi yetmez, ikinci millet bahçesini de yapmamız gerekir dedik" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kurum, "Bu kapsamda da ikinci millet bahçemizi Salda Gölü etrafında yapacağız. Tüm bu projeleri yaptığımızda Burdur, şehir seviyesi anlamında çok üst seviyelere çıkacak diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum son olarak Bucak ilçesinde alt ve orta gelir grubunu kapsayan 238 adet sosyal konut uygulamasını başlatacaklarını ve 2019 yılı içerisinde hizmete sunmuş olacaklarını iletti.

