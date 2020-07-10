Bakan Kurum: "2023'ün 2071'in güçlü Türkiye'si için çalışacağız" - Son Dakika

Bakan Kurum: "2023'ün 2071'in güçlü Türkiye'si için çalışacağız"

Kırıkkale'de Halifeli İçme Suyu Tesisi'nin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hep birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. 2023'ün, 2053'ün, 2071'in daha güçlü Türkiye'si, daha güçlü Kırıkkale'si için daha çok çalışacağız" dedi.

Kırıkkale'de Halifeli İçme Suyu Tesisi'nin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hep birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. 2023'ün, 2053'ün, 2071'in daha güçlü Türkiye'si, daha güçlü Kırıkkale'si için daha çok çalışacağız" dedi.

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Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halifeli İçme Suyu Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'nin şehircilik adına yapmış olduğu bu yatırımlardan ötürü başta Belediye Başkanı Mehmet Saygılı olmak üzere Vali Yunus Sezer'e ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.


"Su ihtiyacının 3'de 1'ini karşılamış olacağız"


Bugün Kırıkkale'nin içme suyu problemini çözmek amacıyla Halifeli İçme Suyu Tesisinin açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:


"Kıymetli misafirler su medeniyettir. Geçmişten günümüze bütün medeniyetler su etrafında kurulmuştur. Atalarımızın yaptığı çeşmeler her zaman en büyük hayırlardan biri sayılmıştır. Ecdadımızın çeşmelerle sağladığı bugün içme suyu şebekeleriyle sağlama gayreti içerisindeyiz. Şuan açılışını gerçekleştireceğimiz bu tesis 17 içme suyu kuyusuyla mevcut şebekeye 9 kilometre uzunluğunda bağlantısıyla enerji nakil hattı ve trafosuyla son derece modern bir içme suyu tesisi oldu. Kırıkkale merkez içme suyu hattının günlük kullanım miktarı 1.5 milyon metreküp bu halifeti içme suyu tesisimizin de üretim kapasitesi 450 bin metreküp. Bundan böyle merkez ilçemizin su ihtiyacının 3'de 1'ini karşılamış olacağız."


"5 milyon hibe desteği sağlandı"


İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla Kırıkkale Belediye'sine 5 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını dile getiren Kurum, "Siz kıymetli kardeşlerimize sunduğu bu hizmet için 5 milyon lira hibe desteğinde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sosyal konuttan çevre yatırımlarına kadar tüm projelere bakanlık olarak destek oluyoruz. Bugün Kırıkkale için yaptığımız istişare toplantımızda da pek çok yeni ve önemli kararları aldık. Şehrimizi sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini koruyarak, sosyal konutları, millet bahçeleri, altyapı çalışmalarıyla birlikte ihya ve inşa edeceğiz. Yürüttüğümüz Çeşnigir Kanyonu ile Yeşilvadi-Obaköy projeleriyle, yine yapacağımız millet bahçesi projesiyle 1530 metrekare Türkiye'de örnek gösterecek millet bahçesi projesi yeşilin ve doğanın merkezi haline gelecek Kırıkkale'miz için çok önemli adımları atmış olacağız" şeklinde konuştu.


Hep birlikte hayata geçirilen projelerle tüm şehirleri geleceğe taşıyacaklarını burgulayan Kurum, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in daha güçlü Türkiye'si, daha güçlü Kırıkkale'si için daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.


"5 yıl içinde Kırıkkale'yi sıklıkla duyacağız"


Kırıkkale için son derece önemli bir proje olacağını ifade eden Vali Yunus Sezer, "Kırıkkale açısında son derece önemli olan projelerin hem can suyu hemde devamı için sağ olsunlar kendileri bizlere destek oldular. Sayın Bakanım ben burada 1.5 yıldır görev yapıyorum. Kırıkkale sizlerinde konuşmalarınız da bahsettiğiniz gibi hem tarım alanında hem de turizm alanında hem savunma sanayi alanında Türkiye'de gerçekten örnek olacak gelecek 5 yıl içerisinde kendi adını sıklıkla duyacağımız illerden birisi olacak" diye konuştu.


"İller Bankasına teşekkür ediyorum"


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, "Bakanlığımızın katkılarıyla açılışını gerçekleştireceğimiz Halifeli içme suyu programını burada yöneteceğiz. Kırıkkale içme suyunu Kızılırmak'tan karşılıyor. Kızılırmak'tan almış olduğumuz içme suyunı arıtma tesisi vasıtasıyla şehrimize getirdik. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı alternatif bir kaynağa. Bizim orada üretirken kullandığımız suyun maliyeti çok yüksek. Sizin desteklerinizle halifeliden bir kaynak bulduk. Şuanda 3'de 1'ini karşılayacak suyu ile ilgili arttırma çalışmalarımız da olacak. Özellikle İller Bankasına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Murat Kurum, Kırıkkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: '2023'ün 2071'in güçlü Türkiye'si için çalışacağız' - Son Dakika

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