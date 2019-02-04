Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "2023 Yılına Kadar Tüm Ülkemizde Sıfır Atık Uygulamasına Geçeceğiz"

Bakan Kurum: "2023 Yılına Kadar Tüm Ülkemizde Sıfır Atık Uygulamasına Geçeceğiz"

49 dakika önce

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul çıkışı öğrencilerle fotoğraf çekinmesi -Atıktan gübre üretimi yapan aleti incelerken detay görüntüler -Çocukların saksılara gübre dökmesi -Bakan Kurum'un açıklamaları -Öğrencilerin atık getirme merkezine...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul çıkışı öğrencilerle fotoğraf çekinmesi
-Atıktan gübre üretimi yapan aleti incelerken detay görüntüler
-Çocukların saksılara gübre dökmesi
-Bakan Kurum'un açıklamaları
-Öğrencilerin atık getirme merkezine atıkları atması
-Bakanların gidişi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza töreninin ardından öğrencilerle okuldaki atıktan gübre üretimi ve atık getirme merkezini uygulamalı olarak izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:29 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Murat Kurum, Güncel
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