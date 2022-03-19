Bakan Kurum: 2035'te riskli alanlarda kentsel dönüşüme girmemiş tek bina kalmayacak (2) - Son Dakika

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bakan Kurum, AK Parti Ankara Gençlik Kolları tarafından Mamak Şehitlik Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Genç Söz Kütüphane Söyleşileri' programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, geleceği emanet edecekleri gençlerle buluşmanın mutluluk verdiğini, kendisinin de kıdemli bir genç olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bugün yaşadığımız süreç ülkelerin kendi kendine yetmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Güçlü bir ülke olmak zorundasınız. Bugün Rusya- Ukrayna krizini görüyorsunuz. Bugün ortaya koymuş olduğumuz irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, dünyanın gıpta ile izlediği süreci yaşıyoruz. Bölgemizde güven ve istikrar adına önemli adımlar atıyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Herkes güzel şartlarda yaşasın istiyoruz. Her anlamda kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Bugün ülkemiz bölgesinde lider ülke pozisyonunda. Güçlü bir ülke olmak böyle bir şey. Suriye'deki, Ukrayna'daki, Afganistan'daki vatandaşlar çaresizler ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Bizi biz yapan birliğimiz ve beraberliğimizdir. Herhangi bir siyasi görüş içinde olabilirsiniz, herhangi bir partiye oy verebilirsiniz; ama bu değerlerimizi her zaman elimizin üstünde tutmak zorundayız" dedi.