Bakan Kurum: 2035'te riskli alanlarda kentsel dönüşüme girmemiş tek bina kalmayacak (2) - Son Dakika

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bakan Kurum, AK Parti Ankara Gençlik Kolları tarafından Mamak Şehitlik Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Genç Söz Kütüphane Söyleşileri' programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, geleceği emanet edecekleri gençlerle buluşmanın mutluluk verdiğini, kendisinin de kıdemli bir genç olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bugün yaşadığımız süreç ülkelerin kendi kendine yetmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Güçlü bir ülke olmak zorundasınız. Bugün Rusya- Ukrayna krizini görüyorsunuz. Bugün ortaya koymuş olduğumuz irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, dünyanın gıpta ile izlediği süreci yaşıyoruz. Bölgemizde güven ve istikrar adına önemli adımlar atıyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Herkes güzel şartlarda yaşasın istiyoruz. Her anlamda kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Bugün ülkemiz bölgesinde lider ülke pozisyonunda. Güçlü bir ülke olmak böyle bir şey. Suriye'deki, Ukrayna'daki, Afganistan'daki vatandaşlar çaresizler ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Bizi biz yapan birliğimiz ve beraberliğimizdir. Herhangi bir siyasi görüş içinde olabilirsiniz, herhangi bir partiye oy verebilirsiniz; ama bu değerlerimizi her zaman elimizin üstünde tutmak zorundayız" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE HER ALANDA YAPILMALI'Bakan Kurum, bundan sonraki süreçte herkesin iklim değişikliğiyle ilgili yapacağı çalışmalar olacağını vurgulayarak, "Dünya hepimizin ve dünyanın güzelliğini korumak zorundayız. Milyonlarca insan iklim değişikliğiyle birlikte göç etmek zorunda kalacak. Göç, dünyanın yaşadığı en önemli problemlerden biri olacak önümüzdeki süreçte. Sel, yangın, deprem gibi afetlerin şiddet ve sıklığı her geçen gün artıyor. Bu mücadeleyi siyaset üstü anlayışla sürdürmek istiyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin her alanda yapılması gerekiyor. Hepinizi iklim değişikliğiyle ilgili iklim elçisi olmaya davet ediyorum ve yapacağınız her projeye destek vereceğiz. Daha önce ülkemizde hiç görmediğimiz müsilaj problemi ile karşı karşıya kaldık. Topyekün seferberlik ruhuyla bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bundan sonraki üretimler döngüsel ekonomi anlayışıyla olacak. Al-kullan-dönüştür anlayışıyla olacak. Bugün kişi başı su tüketimimiz 1500 metre küp. 2030 yıllına geldiğimizde bu tüketim düşmek zorunda ve suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Kullandığımız malzemeleri geri dönüşüme tabi tutmak zorundayız. Yediğimiz yemekleri daha ölçülü yiyebiliriz. Hem sağlığımız hem de gıda güvenliği için bunları yapmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını inşaat sektöründe önceliklendiriyoruz. Bir tişört için 2 bin 700 metreküp su kullanılıyor. Giymiyorsak bile geri dönüşüme tabi tutmalıyız."Nursima ÖZONUR-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,