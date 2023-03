Bakan Kurum: "Hasar tespitlerimizi 5 bin 600 personelimizle 6 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespitlerimizi 5 bin 600 personelimizle 6 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Şu an itibariyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde, belediye başkanları ve muhtarlarla bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, etkin ve güçlü bir şekilde tam kadro sahada olduklarını söyledi. Bakan Murat Kurum, " Bütün ekibimizle, hem hasar tespit çalışmalarını takip ettik hem de valilerimizle, belediye başkanlarımızla, STK'larımızla, iş dünyamızla, kanaat önderlerimizle, vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk, Malatya'da yeni konutlarımızın inşa edileceği yerleri beraberce belirledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, depremin ardından geçici barınma alanlarını hızla inşa ettiklerini ve Malatya konteyner kent uygulamasının devam ettiğini belirterek, "Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına müteakip olarak tüm şehirlerimizde; TOKİ'mizle, Emlak Konut'umuzla, STK ve özel sektör temsilcilerimizle, prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılar olmak üzere geçici barınma alanlarımızı hızlıca inşa ettik" diye konuştu.

"Malatya'mızda 90 bin 347 bağımsız bölümden oluşan 32 bin 195 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik"

Hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını da ifade eden Kurum, "Bir yandan geçici barınma alanlarını inşa ederken, diğer yandan da hasar tespitlerimizi 5 bin 600 personelimizle 6 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Şu an itibariyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Malatya'mızda da ise 90 bin 347 bağımsız bölümden oluşan 32 bin 195 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah birkaç gün içerisinde diğer 6 ilimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız" dedi.

"Malatya'mızda da 66 bin 230 konut ve 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz"

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini ve en büyük afet dönüşüm sürecini 11 ilde aynı anda başlatıldığına değinen Bakan Kurum, "Biz asrın felaketinde bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu, gösterebileceği en hızlı refleksi depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için gösterdik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etapta inşa edeceğimiz konutlarımızın, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Malatya'mızda da 66 bin 230 konut ve 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, inşallah bu ay içerisinde ilk kazmayı vuruyoruz. Yine hasar tespitlerimize göre konut sayılarımızı artıracağız" şeklinde konuştu.

Yeni yerleşim yerleri için bilim insanları ve uzman ekipler ile çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Gerek bilim insanlarımız gerekse Bakanlığımızın uzman ekipleri yeni yerleşim yerlerine ilişkin çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; 21 Şubat'ta başlattığımız ihale süreçlerimizle; Gaziantep'imizde 7 bin 890 konut, Adıyaman'da bin 161 konut, Kilis'te 645, Hatay'da bin 677, Kahramanmaraş'ta 5 bin 630, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 2 bin 420, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 olmak üzere toplamda 21 bin 62 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. Böylece 21 Şubat'tan 9 Mart'a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımına başlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Malatya, çok daha sağlam, çok daha güvenli yapılarıyla nice insanımızı bağrına basmaya, yeni bir hayat sunmaya devam edecek"

Gelecek iki ay içerisinde 11 ilde toplamda 244 bin 343 konutun temelini atacaklarına da değinen Kurum, "Konutlarımızı da şehir merkezlerinde, zemin etütlerini tamamlayarak, kültürel dokuyu da koruyarak inşa süreçlerini başlatacağız. Sözleşmelerini imzaladığımız ve yapımına başladığımız yeni yuvalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tarihin en eski çağlarından bu yana insanlığa ev sahipliği yapan Malatya'mız; Anadolu'yu Mezopotamya'ya, Asya'ya bağlayan kadim bir medeniyet köprüsüdür. Ekonomik anlamda da sadece bölgenin değil ülkemizin lokomotifi olan Malatya'mız; çok daha sağlam, çok daha güvenli yapılarıyla nice insanımızı bağrına basmaya, yeni bir hayat sunmaya devam edecek" dedi.

Malatya ve 10 ilde gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Kurum, "Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar; baktığınız her yerde devletimiz olacak. Seslendiğiniz her zaman bizi yanınızda bulacaksınız. Malatya'mız çok daha güçlü bir şekilde yeninden ayağa kalkacak, aziz milletimizin gözbebeği olmaya devam edecek. Güzel Malatya'mız için gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla Malatyalı kardeşlerimize yeni yaşam alanları sunacağız. El birliğiyle Malatya'mızı, tüm şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu kadim coğrafyayı he alanda yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - MALATYA