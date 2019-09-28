Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"
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Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"

8 dakika önce

Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" -"19 projede 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek.

Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"

-"19 projede 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecektir"

-"Türkiyemizde imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız ve kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"

-"8 otel projesi olmak üzere 9 projede tespitlerimizi yaptık ve ilgililerine bir ay içerisinde imara aykırılıkların giderilmesi için süre verdik. Bugün itibariyle geçen bir aylık zamanda da bakanlığımızın ilgili birimleri tespitlerini yaptılar"

-"Tespitlere baktığınızda genelde imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış, ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, hem imar planına hem ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük"

-"İlk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılamamasına rağmen; yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günü birlik tesislerin olmadığı, konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı"

-"19 projede, 2100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk"

-"Yıkım işlemleri başlatıldı. 9 projeye ilişkin de bugün valiliğimiz, kaymakamlığımız, emniyetimizin, jandarmamızın aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini bakanlığımızla birlikte fiilen gerçekleştiriyoruz"


MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz

Muğla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:14 Kaynak: İHA
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