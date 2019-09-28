Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve soruları cevaplaması MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve soruları cevaplaması MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. (2)
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