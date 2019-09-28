Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"
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Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve soruları cevaplaması MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve soruları cevaplaması MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz

Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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