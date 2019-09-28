Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ve soruları cevaplaması MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. (2)