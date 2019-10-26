Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "2100 denetçimizi 81 ilimizde görevlendireceğiz"
Son Dakika Politika Bakan Kurum: '2100 denetçimizi 81 ilimizde görevlendireceğiz'

Bakan Kurum: "2100 denetçimizi 81 ilimizde görevlendireceğiz"

1 saat önce

Bakan Kurum: "2100 denetçimizi 81 ilimizde görevlendireceğiz" -"İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçimiz olacak.

Bakan Kurum: "2100 denetçimizi 81 ilimizde görevlendireceğiz"

-" İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir gibi metropollerde şehrin ihtiyaçlarına göre denetçilerimiz olacak"

-"İmar denetçilerimiz nerede kaçak yapılaşma varsa orada olacaklar ve tespitleri yapacaklar. Bodrum'da olduğu gibi yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Kaçak yapılaşmaya asla ve asla göz açtırmayacağız"

-"Tabiat varlıklarımızı korumak ve artırmak konusunda hedeflerimiz var. Şuan korunan alanlar yüzde 9. Bunu yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

-"35 ilimizde bulunan korunan alanlarımızın kaçak yapı tespit çalışmalarını tamamladık. Denetimlerimiz devam ediyor. İmar barışına aykırı 4000 bin kaçak yapı tespit ettik 423'ünü yıktık"

-"Müteahhitlere süre verdik, yıkmazlarsa bakanlığın yıkacağı tebliğ edilmişti. Bodrum'daki 19 projenin birçoğunu kendileri yıkmaya başladılar. Yıkılmayanları da bakanlığımız aracılığıyla yıktık"

-"Ayder'de salıncakları kaldırdık, trafik problemlerini çözecek yolun ihalesini gerçekleştireceğiz. Dünyada ender eşi görünen turizm aksını oluşturacağız. Ayder'in hemen girişine 1800 araç kapasiteli otopark yapıyoruz. Ayder'de böylece trafik yükünü alacağız"

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı.

Bakan Kurum: 2100 denetçimizi 81 ilimizde görevlendireceğiz

İstanbul, Bodrum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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