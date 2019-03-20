Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "22 Yaralı Var"

Bakan Kurum: "22 Yaralı Var"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen depremde 22 vatandaşın yaralandığını, ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binanın olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar" dedi.

Bakan Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen depremde 22 vatandaşın yaralandığını, ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binanın olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar" dedi. Bayburt Valiliğini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi. Deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(Beşir Kelleci/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Denizli, Murat Kurum, Güncel
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