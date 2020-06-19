Bakan Kurum: "23 Millet Bahçemizin açılışını yaptık" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Konya 'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye " programına katıldı. (2)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı

Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi

Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi

Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü

Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti