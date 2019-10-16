Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık projemize katılan kurum sayısını artırıyor, projenin etki alanını günden güne genişletiyoruz. Bugün hamdolsun 25 bin kurum ve kuruluşumuz sıfır atık sistemiyle tanışmış durumda." dedi.

Bakan Kurum, Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli'nin (TÜRKTAY) Ankara'da bir otelde 10'uncusu düzenlenen "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğini belirten Kurum, bölgeyi terörden arındırmak için başlatılan bu operasyonda Mehmetçiklerin kararlı şekilde belirlenen hedeflere doğru ilerlediğini söyledi.

Operasyon başladıktan sonra hain terör örgütünün bebekleri ve sivil vatandaşları şehit ettiğini anımsatan Kurum, "Askerimizden de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizden biri de Konya'mızın evladı Yunus Mermer kardeşimizdi. Ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Gittiğimiz her şehit ailesi ziyaretinde, anne ve babalarımızın vakarı ve duruşu, milletimizin ne kadar büyük, ne kadar aziz bir millet olduğunu her defasında tekrar gösteriyor." dedi.

Kurum, yaralılara acil şifa, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyerek, "Dualarımızla Mehmetçik'imizin yanındayız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Türkiye'nin en büyük çevre hareketi Sıfır Atık Projesi'nin ülkenin en önemli projelerinden biri olduğunu dile getirdi.

"Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" ana temasıyla, sıfır atığı konuşmak için programın düzenlendiğini belirten Kurum, organizasyonu gerçekleştiren Türkiye'nin atık yönetimi alanında en önemli kamu, iş ve sanayi sektörlerini buluşturan TÜRKTAY'ı tebrik etti.

Etkinlik kapsamında 2 gün boyunca, atık yönetiminin stratejik boyutundan döngüsel ekonomiye, kaynak verimliliğinden atık ihracatı ve ithalatına kadar birçok alanda panel ve sunumların gerçekleştirileceğini anlatan Kurum, etkinlik boyunca Sıfır Atık Projesi'nin ekonomi, sağlık, sanayi, enerji ve teknoloji başta olmak üzere pek çok yönüyle ele alınacak olmasının projeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Atık yönetimine dair finansal sorunlar ve çözümlerin, 1990'lı yılların başından itibaren hep tartışılageldiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Projesi, aslında bu tartışmalara ve kaygılara cevap veren, çözümlerini sahada pratik uygulamalarla ortaya koyan çevre hareketidir. Projemizle 2023'e geldiğimizde, yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Halihazırda yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı, 2023 yılında yüzde 35'e çıkaracağız. Bu hedefe daha hızlı ve etkili ulaşabilmek için adeta seferberlik içinde eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Sıfır Atık projemize katılan kurum sayısını artırıyor, projenin etki alanını günden güne genişletiyoruz. Bugün hamdolsun 25 bin kurum ve kuruluşumuz sıfır atık sistemiyle tanışmış durumda. Pilot ilçe olarak belirlediğimiz Ankara'nın Kızılcahamam ve Samsun'un Ladik ilçelerinde sistemimizin kurulum çalışmaları devam ediyor."

Kurumlar kadar diğer alanlarda da sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini ifade eden Kurum, bu kapsamda TOKİ'nin bundan sonra hastaneler, okullar, konutlar başta olmak üzere inşa edeceği tüm projeleri sıfır atık sistemine göre yapacağını belirtti.

Zorunlu depozito uygulaması başlatılacak

En büyük önceliklerinin atık oluşumuyla mücadele olduğuna dikkati çeken Kurum, bunun için ücretli poşet uygulamasına geçildiğini, 2021'de ise zorunlu depozito uygulamasını başlatacaklarını kaydetti.

Bu yıl şehir meydanları, parklar, üniversitelerde pilot uygulamaları başlatacaklarını dile getiren Kurum, "Tabii biz atıklarımızı kayıp olarak değil, yeni bir kaynak, yeni bir değer olarak ele alıyoruz. Projeyle bir taraftan doğamızı koruyor diğer taraftan da ekonomimize katkı sağlıyoruz. Haziranda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sıfır Atık Mavi Hareketi'ni de başlattık. Bütün bir yaz boyunca deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibinde çöp toplama faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerimizle 164 bin metreküp deniz çöpümüzü toplayarak bertarafa gönderdik." bilgisini verdi.

Kurum, atık yönetiminde yaşanan finansal zorlukları çözeceklerini, etkin denetlemeyi sağlayacaklarını belirtti.

Her bölgeye uygun sistem belirleniyor

Her bölgeye en uygun sistemi belirleyip, destekleri de buna göre yaptıklarını anlatan Kurum, hemen hemen tüm ekipmanları yerli ve milli üretimlerden sağladıklarını söyledi.

Temmuzda Sıfır Atık Yönetmeliği'ni yayımladıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Yönetmelik kapsamında, sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz. Bu belgeyle binalarımızda, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, atık oluşumundan geri dönüşüme kadar tüm aşamaları takip edebileceğiz. Ocak 2020 itibarıyla sistemi kuranlara belgelerini vermeye başlayacağız. Ayrıca envanter oluşturmak ve raporlama yapmak amacıyla sıfır atık bilgi sistemini kurduk. Sistemimizin mobil aplikasyon çalışmaları devam ediyor. Yıllardır süregelen atık bilgisine erişememe tartışmalarını da sonlandırmış olacağız. Artık bütün şehirlerimizde ne kadar atık üretiliyorsa bunu bir programla görebileceğiz. Çevremizi, çocuklarımızın bir emaneti olarak görmeli, bu emaneti sahiplerine en güzel şekilde teslim etmeliyiz."