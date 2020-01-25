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Bakan Kurum: "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz"
6 saat önce
Bakan Kurum: "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Bakan Kurum: "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz"
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