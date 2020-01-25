Bakan Kurum: "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz' - Son Dakika

Bakan Kurum: "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz"

6 saat önce

Bakan Kurum: "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz"

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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