Bakan Kurum: 5 bin konutun temelini 25 Ekim'de atacağız - Son Dakika
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Bakan Kurum: 5 bin konutun temelini 25 Ekim'de atacağız

30.09.2022 11:50
Bakan Kurum: 5 bin konutun temelini 25 Ekim'de atacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamındaki ilk 5 bin konutun temelinin, 25 Ekim'de atılacağını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamındaki ilk 5 bin konutun temelinin, 25 Ekim'de atılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı 5 bin konutun temelinin atılacağı 17 il ile ilgili bilgi verdi. 25 Ekim'de 5 bin konutun temelinin atılacağını aktaran Kurum; Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde temel atılacağını kaydetti. Kurum, "Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız" ifadelerini kullandı. Bakanlık,17 kentte yapılacak konutların görsellerini de paylaştı.


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 5 bin konutun temelini 25 Ekim'de atacağız - Son Dakika

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