Bakan Kurum: "5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar... - Son Dakika

Bakan Kurum: "5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar...

6 saat önce

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un ortak basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girmesi Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın...

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un ortak basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girmesi

Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum: "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır."

Bakan Kurum: 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar...

Fatih Dönmez, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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