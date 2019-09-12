Bakan Kurum : "5 yıl içerisinde 1,5 milyon konut dönüşecek"
28 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı. "Her şehrin kendine özgü dönüşüm aynası olacak" diyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum bu çerçevede 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun dönüştürüleceğini kaydetti.
(İHA)
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