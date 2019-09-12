Bakan Kurum: "5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek"
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Bakan Kurum: "5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek"İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek"
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı. "Her şehrin kendine özgü dönüşüm aynası olacak" diyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum bu çerçevede 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini kaydetti.
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