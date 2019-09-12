Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek"
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Bakan Kurum: "5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek"

1 saat önce

Bakan Kurum: "5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek"İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı.

Bakan Kurum: "5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek"

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı. "Her şehrin kendine özgü dönüşüm aynası olacak" diyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum bu çerçevede 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini kaydetti.

Bakan Kurum: 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konut dönüştürülecek

Murat Kurum, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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