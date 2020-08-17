Bakan Kurum: "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz.

Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir. Bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde 70 bin riskli bina, yani 353 bin ev ve iş yerinin riskli olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde bin 565 konut ve 55 ticari ünitenin ilk etap temel atma törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, "17 Ağustos'ta yaşadığımız büyük Marmara depremini 21 yıl geride bıraktık. 21 yıldır her 17 Ağustos'ta acımız tazeleniyor. O gece yaşanan tarihimizin en büyük depreminde 18 bin canımız enkaz altında kaldı. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi kaybettik. Depremin en yoğun yaşandığı yerler olan Gölcük'te, Yalova'da hala enkazın bir bölümü denizin altında. Bu acı aziz milletimizin hala hafızalarındaki yerini korumaktadır. Benzer acıları tekrar yaşamamak için çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte gece gündüz sürdürmeye gayret ediyoruz. Artık her hafta başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamında riskli binalarımızı yıkıyor, depreme ve afetlere dayanıklı konutlarımızın temellerini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstiyoruz ki bu acılar bir daha yaşanmasın" diyen Bakan Kurum, "Ülkemizi baştan sona imar ve inşa ederek ihyaya kararlılıkla devam ediyoruz. Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. İstiyoruz ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Son 100 yılda yaşadığımız deprem nedeniyle 80 bin canımızı toprağa verdik. 2020 yılında ülkemize baktığımızda manzara şudur; bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve maalesef nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya. Üstelik artık sadece deprem nedeniyle kayıplar yaşamıyoruz. Çünkü ömrünü tamamlamış binalar çökebiliyor. Her geçen gün bir yerde eskimiş, köhnemiş bir binanın yıkım haberiyle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık"

İstanbul'un 39 ilçesinde 70 bin riskli bina tespit ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün ülkenin dört bir yanında, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 81 ilimizde deprem dönüşüm konutlarımıza hızla devam ediyoruz. Maalesef ülkemizdeki riskli bölgelerin en başında da İstanbul geliyor. Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmalıyız. Bugün hamdolsun İstanbul'un bütün ilçeleri için bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye'de 1.5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir. Bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde 70 bin riskli bina, yani 353 bin ev ve iş yerinin riskli olduğunu tespit ettik. Bunun yüzde 85'ini, yani 300 bin ev ve iş yerini yıktık. Ayrıca İstanbul'da 65 riskli alanda dönüşüm için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Metruk binaların dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız"

Bakan Kurum, "Riskli alanın tamamında 77 blok, 55 de ticari ünite olmak üzere toplam bin 620 bağımsız bölüm üreteceğiz. Bu riskli alanın ilk etabını ise şu an üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda başlatıyoruz. Bu alanda inşa edeceğimiz konutları, metruk binaların dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız, yani kimseye vermeyeceğiz, bir gelir elde etmeyeceğiz. İlk etabımızı 2021 yılında tamamlayacağız. Modern iş yerleriyle bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin marka değeri yükselecek" dedi.

Proje kapsamında mevcut dairelerin bedelinin hesaplanacağını dile getiren Kurum, bakanlık olarak aradaki farkı yüzde 30 oranında sübvanse edeceklerini, indirim yapacaklarını ve geri kalan miktarı da uygun ödeme koşullarıyla 15 yıla kadar yayacaklarını söyledi. - İSTANBUL

Murat Kurum, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: '5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz' - Son Dakika

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