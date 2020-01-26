Bakan Kurum: "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar... - Son Dakika

Bakan Kurum: "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar...

6 saat önce

Bakan Kurum: "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz."

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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