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Bakan Kurum: "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar...
6 saat önce
Bakan Kurum: "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Bakan Kurum: "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz."
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