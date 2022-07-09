Bakan Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konuştu (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konuştu (1)

09.07.2022 21:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Yapılan hataları, yapılmayanları ve eziyetleri görsünler istiyorum." dedi.

Kurum, Akşehir'de düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, alim ve gönül insanı Nasreddin Hoca'nın asırlar öncesinden verdiği öğütlerle yol gösterdiğini söyledi.

Hoca Nasreddin'in bu topraklarda 700 yıldır mizahıyla 7'den 70'e herkesi güldürdüğünü anımsatan Kurum, mizahını ilmiyle harmanlayan Nasreddin Hoca'yı rahmetle yad etti.

Murat Kurum, 63.'sü düzenlenen şenliklerle Konya'nın tarih, kültür ve hoşgörüsünün tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Burada tarihi hanlar, hamamlar ve restorasyonu yapılan eserlerimiz var. Bunların 300'ünü tamamladık. Akşehir'in tarihine ve kültürüne kimlik katacak sokakların ihyasını ve inşasını gerçekleştiriyoruz. Emin olun çok az kaldı, yakın zamanda Akşehir, Türkiye'nin ve bölgenin turistik destinasyonlarından biri olacak." diye konuştu.

"Büyük Türkiye" hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl önce "Büyük Türkiye" hedefiyle yolculuğa çıktıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Yapılan hataları, yapılmayanları ve eziyetleri görsünler istiyorum. Nasreddin Hoca, eşeğe niye ters binmiş, ne demek istemiş, buradan Türkiye'ye mesajlar veriyor. Bu anlamda Nasreddin Hoca bize çok önemli öğütler veriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük Türkiye' yolculuğunda güçlü şehirler anlayışıyla Konya'mız ve ilçelerine aynı anlayışla hizmet götürüyoruz. Sadece Konya'ya değil, nerede bir afet olsa biz 2 saat içinde oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz. Onlarla gönül birliği içinde, omuz omuza o acıya ortak olduğumuz sürecin 1 yıl sonrasında mutluluklarına şahit oluyoruz. İşin sonunda milletin duasını alıyoruz."

Bakan Kurum, milletin duasıyla yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Şehirlerimiz ve vatandaşımız için en iyisini, güzelini hayal ediyoruz. Dünyada yaşanan salgın krizine rağmen Cumhurbaşkanımız, hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta ve yalnız bırakmadı. Tüm sektörlere salgın süreci boyunca destek olduk, buna da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, KKTC, Moldova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Trabzon halk oyunları ekibinin dans gösteri sergilendi.

YORUMLAR
500
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti
Kaynak: AA

Nasreddin Hoca, Murat Kurum, Türkiye, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konuştu (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 21:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konuştu (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement