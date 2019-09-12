Bakan Kurum: "65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin başladı"
1 saat önce
Bakan Kurum: "65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin başladı"İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin başladı"
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin başladığını duyurdu.
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