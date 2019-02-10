Bakan Kurum: 8 Bina Yıkılacak. Yunus Apartmanı Bugün Yıkılmaya Başlanacak (1)
20 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal
'da çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Kartal'da çöken binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağı söyledi. İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ile basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum: "Yıkılan bina etrafındaki alanın tamamını inceledik. Bu alana ilişkin yaptığımız tespitler neticesinde, yıkılan binanın etrafındaki 10 binada risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 2 binamızda biri İhya apartmanı biri de 10 numaralı Çam apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu sekiz binanın hak sahipleri ile biraz önce görüştük. ve bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bakanlık olarak kira desteği vereceğiz. ve TOKİ ile süreci yöneteceğiz. yunus Apartmanın yıımına bugün başlanacak. " dedi.
Görüntü dökümü:
----------------
-Kurum'un açıklamaları
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:43 Kaynak: DHA
Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Son Dakika! Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı