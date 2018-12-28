Bakan Kurum: "9 Milyon 500 Bin Vatandaşımız İmar Barışından Faydalandı"

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Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı

İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı