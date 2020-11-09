Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında 90 bin 813 binada inceleme yapıldığını belirtti. Bakan Kurum, bu kapsamda acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 384'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Kurum, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından depremde hasar gören binalarda incelemelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve bazı milletvekilleri ile birlikte Barış, Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezen Bakan Kurum, Bayraklı'nın Çiçek Mahallesi'nde de heyelan riski bulunan binalar hakkında bilgi aldı. Depremin üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, ekiplerin canla-başla vatandaşın yaralarını sarmak için çalıştığını dile getirdi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığını açıklayan Kurum, "Vatandaşlarımızın taşınma süreçleri dahil binaların bu sürece ilişkin tüm ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda karşılanmaya çalışılıyor. Sahada kesici laboratuvarlarımızla birlikte, binalardan alınan karot, beton ve demir numuneleri ile demirlerdeki çekme dayanımına bakmak suretiyle projelerdeki hasarın tespitini yapıyoruz. Bugüne kadar 50 binada eşya ve tahliye çalışmalarını tamamlayıp yıkım sürecini başlattık. 23 vatandaş halen hastanede tedavi görmektedir. Diğerleri taburcu edildi. Sahada 7 bin 100 personelle bine yakın araç ve ekipmanla çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.