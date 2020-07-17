Bakan Kurum: "940 bin konuta ulaştık" - Son Dakika

Bakan Kurum: "940 bin konuta ulaştık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'nde 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'nde 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacaklarını söyledi.

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Bakan Kurum, Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek, Vali Erdinç Yılmaz ile görüştükten sonra cuma namazını Bülbül Camisi'nde kıldı, ardından kentte yapılması planlanan Merkez Millet Bahçesi alanını gezdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Kurum, bugüne kadar Osmaniye'ye son 18 yılda tam 11 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatarak, "Eğitimden sağlığa, ticaretten turizme, tüm sanayi alanlarının iyileştirilmesine kadar şehirlerimiz, vatandaşlarımız için yapılması gereken tüm projeleri bir bir hayata geçirdik ve inşallah yine aynı anlayışıyla da gece gündüz çalışmak suretiyle de bu projeleri yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Osmaniye Valiliği yanındaki boş alanın millet bahçesi olması için karar alındığını belirten Bakan Kurum, Türkiye'de de örnek olacağını düşündükleri millet bahçesinde yürüyüş ve bisiklet yollarının olacağını, vatandaşın 7 gün 24 saat vakit geçirebileceğini, kıraathanede gençlerin ders çalışıp, kitap okuyabileceklerini söyledi.

Bakan Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi projelerinin kararlı şekilde sürdüğünü, bu çerçevede Kadirli ilçesinde ve Ellek beldesinde de millet bahçelerinin projelendirildiğini vurguladı.

OSMANİYE'YE 735 KONUT

Konuşmasında Sosyal Konut Projesi hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz. Bu çerçevede 50 bin, 100 bin Sosyal Konut Projelerimiz var. Bu kapsamda da Osmaniye'mize tam 735 konut kazandırıyoruz. 600 konutu merkezde 135 konutu da Bahçe ilçemizde olmak üzere konutlarımızın kuralarını çektik, inşatlarına başladık" diye konuştu.

(İHA)

Millet Bahçeleri, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '940 bin konuta ulaştık' - Son Dakika
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