Bakan Kurum'a Burdur'da Sipsi Gösterisi
58 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaretinde hediye edilen sipsiyi, Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'nin çalması belediye başkanının da oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un AK Parti Burdur
İl Başkanlığını ziyaretinde hediye edilen sipsiyi, Altınyayla
İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'nin çalması belediye başkanının da oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum'a, AK Parti Burdur İl Başkanlığı ziyareti sırasında Teke Yöresi
müzik aletlerinden sipsi hediye edilmesi sonrasında mini bir gösteri yapıldı. Bakan Kurum'un sipsiyi incelediği esnada Milletvekili Bayram Özçelik
, AK Parti Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'den sipsiyi çalmasını istedi. Sipahi, elindeki sipsi ile yöreye has 'Kezban Yenge' parçasını çaldı. Bu sırada Bakan Kurum'un yanında bulunan Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş
da çalınan müzik üzerine oynayarak mini bir gösteri yaptı. Çevredekiler de, Sipahi ve Serttaş'a alkışlarıyla eşlik etti. Parti binasındaki mini gösteri renkli görüntüler oluşturdu.
(Feti Kılıç - Ali Kapan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:06 Kaynak: İHA
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