Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'a Burdur'da Sipsi Gösterisi

Bakan Kurum'a Burdur'da Sipsi Gösterisi

58 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaretinde hediye edilen sipsiyi, Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'nin çalması belediye başkanının da oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bakan Kurum'a Burdur'da Sipsi Gösterisi, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaretinde hediye edilen sipsiyi, Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'nin çalması belediye başkanının da oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, AK Parti Burdur İl Başkanlığı ziyareti sırasında Teke Yöresi müzik aletlerinden sipsi hediye edilmesi sonrasında mini bir gösteri yapıldı. Bakan Kurum'un sipsiyi incelediği esnada Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'den sipsiyi çalmasını istedi. Sipahi, elindeki sipsi ile yöreye has 'Kezban Yenge' parçasını çaldı. Bu sırada Bakan Kurum'un yanında bulunan Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş da çalınan müzik üzerine oynayarak mini bir gösteri yaptı. Çevredekiler de, Sipahi ve Serttaş'a alkışlarıyla eşlik etti. Parti binasındaki mini gösteri renkli görüntüler oluşturdu.

(Feti Kılıç - Ali Kapan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Altınyayla, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak

HDP'li Gültan Kışanak ve DBP'li Sebahat Tuncel'in Cezaları Belli Oldu AK Parti, 30 Büyükşehirde Vatandaşın Nabzını Tuttu! Sonuçlar Erdoğan'ın Masasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:04:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'a Burdur'da Sipsi Gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]