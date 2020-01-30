Bakan Kurum: "Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Soru soran basın mensubu Bakan Kurum'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Soru soran basın mensubu

Bakan Kurum'un konuşması

Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu. (3)

Bakan Kurum: Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz

Mustafa Paşa, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:45 Kaynak: AA
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