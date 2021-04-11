ANKARA Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında-DETAY - Son Dakika

Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelmesi nedeniyle yıkım çalışması başlatılan Açelya Apartmanı çevresinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Bu çerçevede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan arsada, 2 gün önce apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğinde 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi. Aynı gece yapılan incelemeler sonunda binanın kendiliğinden yıkılması beklendi. Ancak gece boyunca çatırtı seslerinin gelmeye devam ettiği bina yıkılmayınca, dün apartmanın kontrollü yıkımı başladı. Gün boyu devam eden yıkım çalışmaları, bu sabah yeniden başladı.

BAKAN KURUM, İNCELEMEDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye gelerek incelemede bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurum, yapılması gereken çalışmaları el birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi. Kurum, riskli görülen 21 binada yaşayan 900 kişinin misafirhanelere yerleştirdiğini anımsatarak, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde belediyemiz ile birlikte yıkım sürecini yürütüyoruz. Yıkım sürecinin bitmesine müteakip de etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. 11 binayı da dahil ederek toplamda 14 parselin olduğu 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Bu çerçevede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Oluşturacağımız kriz masasında vatandaşlarımıza taşınma, kira, eşya yardımı yapılacak. Yapılacak konutların imalatını da TOKİ hızlı bir şekilde yapacak. Devletimiz tüm imkanları ile Ankaralı vatandaşlarımızın yanlarındadır. Verilmesi gereken tüm destekleri verecektir" dedi.

'EN KISA SÜREDE DE İNŞAATLARIMIZI BİTİRECEĞİZ'

Bakan Kurum, Açelya Apartmanı'nın yol kotuna kadar olan kısmının yıkıldığını belirterek, "Bugün itibariyle yol kotu ve altına kontrollü bir şekilde binayı tutmamız gerekiyor ve binayı o duruma getirdikten sonrada aşağıdan belediyemiz oradan bir topuk yaparak kontrol altına alacak. Kontrol altına aldıktan sonra etraftaki binaların taşınma sürecini başlatacağız. Ancak bu yıkılma riski ve yıkımın diğer binalara zararını ortadan kaldırmak zorundayız. O yüzden dikkatli yürütmek zorundayız. Bugün itibariyle o riski ortadan kaldıracağımızı öngörüyoruz. Risk kaldırıldıktan sonrada topuk çalışmasını da yarın itibariyle tamamlarız. Diğer binaların taşınma sürecini de pazartesi ya da salı günü yapabileceğimizi öngörüyoruz. Taşınma sürecinin bitmesine müteakip TOKİ başkanlığımız uygulama projelerini çalışacaklar, en geç bir iki ay içerisinde ihalesini yapacağız. En kısa sürede de inşaatlarımızı bitireceğiz" ifadesini kullandı.

'TEDBİR ALMAK ZORUNDASINIZ'

Bakan Kurum, hukuki ve teknik incelemenin yapıldığını söyleyerek, "Burada kontrolsüz kazı sebebiyle ihmali olanlarla ilgili de her türlü cezai süreç yürütülecektir. Burada bir inşaat yaparken diğer vatandaşların can güvenliklerini risk altına atmadan çalışmak gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımız gerekli uyarıları yapmışlar. Şu anda bir tahkikat yapmadan sorumlusu şudur demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bir inşaat kazısı esnasında tedbir almak zorundasınız. İnşaat yaparken diğer binalara zarar veremezsiniz. İhmal varsa da gereği hukuk nezdinde yapılacaktır" dedi.

Bakan Kurum, toplam 11 binanın yıkılacağını, 155 hak sahibinin bulunduğunu söyledi.