Son dakika: Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında (2) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında (2)
11.04.2021 16:42
Son dakika gündem haberine göre YIKIM ÇALIŞMASI SÜRÜYORAnkara'da yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında kayma meydana gelen Açelya Apartmanı'nın yıkım çalışması sürüyor.
YIKIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ankara'da yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında kayma meydana gelen Açelya Apartmanı'nın yıkım çalışması sürüyor. Sabah yeniden başlayan çalışmalar kapsamında, çevrede alınan güvenlik önlemleri ile binanın yıkımı kaldığı yerden devam ediyor. İş makinesiyle, binanın ön cephesinden yıkım çalışmaları kontrollü şekilde sürdürülüyor. Açelya Apartmanı sakinleri ile boşaltılan diğer apartman sakinlerinin de yıkım çalışmalarını izlediği görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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