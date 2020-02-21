BAKAN KURUM AÇIKLADI: İSTANBUL'DA AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN KURUM AÇIKLADI: İSTANBUL'DA AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK (1) - Son Dakika

BAKAN KURUM AÇIKLADI: İSTANBUL'DA AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK (1)

6 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

BAKAN KURUM AÇIKLADI: İSTANBUL'DA AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK (1), System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'da hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaşadığımız depremler, kentsel dönüşüm sürecini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün valiliğimizle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde İstanbulumuzda kentsel dönüşümde 2012 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz çalışmaları, geldiğimiz noktayı ve önümüzdeki süreçte İstanbul'da yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarını istişare etme, değerlendirme fırsatı bulduk. Bu toplantı neticesinde bugün ağır hasarlı diyeceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda, riskli binaların olduğu binaların yıkım sürecini 39 belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, bakanlığımız hep birlikte tek bir duruş sergilemek suretiyle hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

-Toplantıdan görüntü


- İstanbul
Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:14 Kaynak: DHA
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