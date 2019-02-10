Bakan Kurum açıkladı: Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yapıldığını, bunlardan riskli olan 8'inin yıkılacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, Kartal
'da yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yapıldığını, bunlardan riskli olan 8'inin yıkılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:00
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
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