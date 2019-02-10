Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum açıkladı: Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak

Bakan Kurum açıkladı: Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yapıldığını, bunlardan riskli olan 8'inin yıkılacağını söyledi.

Bakan Kurum açıkladı: Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yapıldığını, bunlardan riskli olan 8'inin yıkılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:00 

Murat Kurum, Kartal, Ekonomi
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Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak

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