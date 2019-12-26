Bakan Kurum Adana'da sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum Adana'da sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum Adana'da sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum Adana'da sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde evleri sağanak ve ardından oluşan selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Bakan Kurum ardından, Sarıçam Deresi'nde inceleme yaptıktan sonra 19 Mayıs Mahallesi'ni de gezdi, incelemelerde bulundu.

Burada da vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ilgililerden sağanak ve ardından oluşan taşkınlara ilişkin bilgi aldı.

Murat Kurum, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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