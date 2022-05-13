Kurum: "Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik" - Son Dakika
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Kurum: "Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik"

13.05.2022 13:25

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti olarak her zaman hizmet ürettiklerini ve milletin gözünün içine baktıklarını, gönül gönüle, omuz omuza hareket ettiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti olarak her zaman hizmet ürettiklerini ve milletin gözünün içine baktıklarını, gönül gönüle, omuz omuza hareket ettiklerini söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve inceleme yapmak için kente gelen Bakan Kurum, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve sevgilerini ileten Kurum, "Biz Erzurum'a hep bir heyecanla geldik. Erzurum'umuzun daha güzel olabilmesi, istihdam, altyapı çalışmalarıyla tüm vatandaşlarımıza hizmet verebilmek amacıyla atamıza ve ecdadımıza yakışacak şekliyle hep birlikte bir uyum ve ahenk içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracağız. Bu manada Erzurum'u tarihiyle, kültürüyle ve bu kimliğiyle gelecek nesillere aktaracak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Kurum, 20 yılda Erzurum'a 42 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Altyapıda, üstyapıda, okulda, hastanede, sosyal konutta, çevre düzenlemesinde adımlar atıyoruz ve şehrimizi emin olun ki bölgede istihdam yaratan, doğal ve kültürel güzellikleriyle bir cazibe merkezi haline getirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu noktada çok önemli kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik. Bu noktada da milletimizin gözünün içine baktık, gönül gönüle, omuz omuza hareket ettik. ve bundan sonra da güçlü AK Parti teşkilatlarıyla inşallah 2023 yılında da Cumhurbaşkanı'mızı tekrar başkomutan ilan etmek, tekrar bu hizmet siyasetinin hikayesine devam etmek üzere gece gündüz çalışacağız."

Hizmet yarışına kaldıkları yerden devam edeceklerini anlatan Kurum, "Erzurum'u tüm illerimizde olduğu gibi hak ettiği noktaya getirmek adına, var gücümüzle çalışacağız. Bugün İYİ Parti meclis üyemizin AK Partimize katılımı sebebiyle tören yapacağız. Bu aile büyük, coşkulu ve heyecanlı aile. Bu ailede inşallah hizmet bayrağını birimiz diğerinden almak üzere hizmet yarışını yapacağız."

Konuşmanın ardından İYİ Partiden AK Partiye geçen Köprüköy Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nuri Karaduman'a Bakan Kurum tarafından parti rozeti takıldı.

Karaduman da AK Parti'ye, hizmet yaparken herkese eşit davrandığı için katıldığını ifade etti.

Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik
Kurum: Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum: 'Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurum: "Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik" - Son Dakika
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