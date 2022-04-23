Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı - Son Dakika
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Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı

23.04.2022 22:33
Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı

Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptıÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'li gençlere seslenerek, "Bizim el yordamıyla yaptıklarımızı sizler teknolojiyle, yapay zeka ile yapacaksınız.

Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'li gençlere seslenerek, "Bizim el yordamıyla yaptıklarımızı sizler teknolojiyle, yapay zeka ile yapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız" dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Gençlere hitap eden Bakan Kurum, "Sizler bizden daha özgüvenli bir nesilsiniz. Sizler bugün itibarlı, dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız. Bizim el yordamıyla yaptıklarımızı sizler teknolojiyle, yapay zeka ile yapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız. Dünyayı hayran bırakacak geleceğin akıllı kentlerini, geleceğin şehirlerini sizler inşa edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

'HEP ARKANIZDA OLACAĞIZ' "Filistin davasını unutmayacaksınız. Afrika'yı kaderine terk etmeyeceksiniz. Sizler Cumhurbaşkanımızın mesajını dünyaya ileteceksiniz" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden şöyle en gür sesle, Cumhurbaşkanımız için bir söz istiyorum. Evet, hazır mıyız gençler, hazır mıyız? Allah ömür ve imkan verirse, 2023 Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize söz veriyor musunuz? 1071'de Malazgirt'te, 19 Mayıs'ta Samsun'da açılan bayrağı en yükseğe çekmeye, söz veriyor musunuz? Şehit Eren'i unutmayacağınıza, her daim 'İyi ki varsın Eren' diyeceğinize söz veriyor musunuz? Şehit Aybüke Öğretmen'in yarım kalan vatan şarkısını sürdüreceğinize söz veriyor musunuz? Ankara bu sözlere şahit olsun. Ramazan ayımız sizlere şahit olsun. Oruç sizlere şahit olsun. Hacı Bayram Veli Hazretleri sizlere şahit olsun. Şehitlerimiz, gazilerimiz, 15'li yiğitler sizlere şahit olsun. Bizler de sizlere şahidiz ve hepinize söz veriyoruz. Tüm yüreğimizle, tüm ekibimizle, tüm teşkilatımızla, tüm ağabeylerinizle, ablalarınızla siz gençlerimize söz veriyoruz. Hep yanınızda olacağız. Hep arkanızda olacağız. Kapılarımız sonuna kadar sizlere açık olacak."

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Bakan Kurum'un konuşması

- Genel ve detay

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı
Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı
Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı
Bakan Kurum, AK Parti'li gençlerle iftar yaptı
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Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde gençlerle iftar yaptı Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde gençlerle iftar yaptı AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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