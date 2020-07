Bakan Kurum: "AK Parti, Türkiye'nin en büyük ailesidir" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu ifade ederek, 19 yıllık iktidarın hizmetlerinin şehirlerin her noktasında hissedildiğini ve tevazu içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Bakan Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti teşkilat buluşmasına katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, AK Parti'nin 'İçimiz yanıyor, yavrularımızın geleceğini yitirmek üzereyiz, sizi bekliyoruz' diyen milletin arzusu olarak doğduğunu söyledi.

"19 yıllık bu emek şehirlerimizin her noktasında hissedilmektedir"

AK Parti'nin halkın geleceğini, çocukların istikbalini emanet edecek temsilciler olduğu siyasi bir duruş olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Bu siyasi duruş olarak bugüne kadar gelmiş 19 yıllık bu emek şehirlerimizin her noktasında hissedilmektedir. Şehirlerimiz her alanda bu 19 yıllık süreçte, tabii milletimizin desteği, Rabbimizin izniyle hakikaten şehirlerimize her noktada hissedilir hale gelmiştir. Sanayiden eğitime, kültüre, çevre ve şehircilik hizmetlerine kadar birçok alanda bu hizmetleri hep birlikte yaptık ve bu hizmetler sizlerin gayretleriyle sizlerin destekleriyle şehirlerimizi bugüne getirmiştir" dedi.

"Tevazu içerisinde hareket edeceğiz"

Sorumlulukların herkesin omuzlarında olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Allah'ın izni ile daha nice 19 seneler bu millete hep birlikte hizmet edeceğiz. Tevazu içerisinde hareket edeceğiz. O samimi duruşumuzdan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz. Vatandaşımız için gönül belediyeciliği anlayışıyla bu anlayıştan uzaklaşmadan tüm çabamız tüm sorumluluğumuz bu anlayıştan uzaklaşmamaktır. Bize emanet edilmiş bu görevlere halel getirmeden vazifemizi yapabilmek, gök kubbede hoş bir sada bırakabilmek ve şu güzelim Konya'mıza, Karapınar'ımıza eserler bırakabilmek ve en sonunda da vatandaşımızın hayır dualarını almaktır. Bizim tek amacımız tek vazifemiz de budur. İnşallah projelerimizle çalışmalarımızla hep birlikte milletimizin dualarını da alacağız. Bu çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti, Türkiye'nin en büyük ailesidir"

Ana kademesi, kadın kolları ve gençlik kollarına bakınca AK Parti'nin sadece bir parti değil, Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu gördüğünü aktaran Bakan Kurum, "Biz de Konya'da büyük bir AK Parti ailesiyiz. Bu büyük ailenin mensupları olarak hepimiz Konya'ya, Karapınar'a ve bu güzel şehre yakışacak hizmetleri vermek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışan insanlarız. Göreve geldiğimiz günden itibaren pek çok kez Konyamıza geldik, hemşehrilerimizle bir araya geldik. İlçelerimizde vatandaşlarımızın dertlerini dinledik, şehrimizin, ilçelerimizin, köylülerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarını not ettik ve Konya için teşkilat başkanlarımızla, valimizle ve sizlerle birlikte yatırımlarımızı ortaya koyduk. Bu yatırımlardan 31 ilçemizin tamamı faydalanıyor" şeklinde konuştu. - KONYA