Son dakika haber... BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR - Son Dakika

Son dakika haber... BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR
07.12.2021 14:36
Bir son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP 22 programının oturumundan sonra, Libya Devleti Çevre Bakanı İbrahim Münir ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP 22 programının oturumundan sonra, Libya Devleti Çevre Bakanı İbrahim Münir ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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