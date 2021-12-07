BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen COP 22'nin açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra fuaye alanındaki stantları gezdi. Yabancı temsilcilerle sohbet eden Bakan Kurum, çeşitli sualtı canlılarının yer aldığı sergiyi de inceledi. Kurum, alanda bisiklete monte edilen mikserde pedalların çevrilmesiyle hazırlanan 'milkshake'i önce yanındaki misafirlere ikram etti, ardından kendisi tadına baktı.