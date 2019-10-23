Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Akşam 10'a kadar bu bölgeyi terk ettiler ettiler"
Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Akşam 10'a kadar bu bölgeyi terk ettiler ettiler'

Bakan Kurum: "Akşam 10'a kadar bu bölgeyi terk ettiler ettiler"

1 saat önce

Bakan Kurum: "Akşam 10'a kadar bu bölgeyi terk ettiler ettiler" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta AK Parti teşkilatıyla buluştuKAHRAMANMARAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, teröristlerin akşam 22.

Bakan Kurum: "Akşam 10'a kadar bu bölgeyi terk ettiler ettiler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta AK Parti teşkilatıyla buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, teröristlerin akşam 22.00 itibariyle bölgeyi terk etmemeleri halinde harekatın devam edeceğini söyledi.

Bir dizi denetleme ve inceleme için Kahramanmaraş'a gelen Bakan Kurum, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatıyla düzenlenen toplantıda partililere hitap etti. 'Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kurum, düzenlenen operasyonlar sonrası bölgede huzur ve barışın hakim olacağını belirtti. Bakan Kurum, "Güneyimizde Suriyeli kardeşlerimiz için bölgeye huzur ve barış getirmek için yürüttüğümüz 'Barış Pınarı Harekatı'mız var. Biliyorsunuz 10 Ekim'de cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla operasyonlar başladı. Bölgedeki 1 milyon Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarında güvenli bir şekilde imkan sağlayacak bu operasyon için 17 Ekim'de varılan mutabakat neticesinde ara verilmişti. Bugün verdiğimiz süre gece 22.00 itibariyle doluyor. Gece 22.00 itibariyle bu bölgeyi terör örgütleri bölgeyi bırakıp terk edecekler ve biz de buraya Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli bir bölge inşa etmek için, bölgedeki insanları korumak can ve mal güvenliğini almak adına böyle bir süreci işliyoruz. Akşam 22.00'a kadar bu bölgeyi terk ettiler ettiler, etmediler 10'dan sonra kahraman ordumuz kaldığı yerden operasyona devam edecekler. Bu bölgeye huzur, güven ve mutluluk getireceğiz. Artık çocukların ve annelerin yaşlı gözlerini istemiyoruz. Herkesin vatan topraklarında huzurlu bir şekilde yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum: Akşam 10'a kadar bu bölgeyi terk ettiler ettiler

Kahramanmaraş, Murat Kurum, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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