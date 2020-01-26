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Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin bütün tespitlerimizi yaptık, bu bölgede kesintinin sebebi biziz"
6 saat önce
Soru soran basın mensubu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:11 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu. (2)
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