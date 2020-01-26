Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin bütün tespitlerimizi yaptık, bu bölgede kesintinin sebebi biziz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Alt yapıya ilişkin bütün tespitlerimizi yaptık, bu bölgede kesintinin sebebi biziz' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin bütün tespitlerimizi yaptık, bu bölgede kesintinin sebebi biziz"

6 saat önce

Soru soran basın mensubu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.

Soru soran basın mensubu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Kurum: Alt yapıya ilişkin bütün tespitlerimizi yaptık, bu bölgede kesintinin sebebi biziz

Mustafa Paşa, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı
Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık Beşiktaş maçının ardından Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye cevap

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin bütün tespitlerimizi yaptık, bu bölgede kesintinin sebebi biziz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]