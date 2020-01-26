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Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok"
32 dakika önce
Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'nun açıklamaları ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği...
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:09 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'nun açıklamaları
ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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