Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok"

32 dakika önce

Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'nun açıklamaları ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği...

Elazığ'daki deprem

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'nun açıklamaları

ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok

Murat Kurum, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:09 Kaynak: AA
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