Bakan Kurum, Anadolu Yayıncılar Derneği temsilcilerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Yayıncılar Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurum, makamında, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyeleri Ege TV Genel Müdürü Adem Erdağı, Çay TV Genel Müdürü Hasan Bakır ve Altaş TV Genel Müdürü Doğan Deniz'i kabul etti.

Yaklaşık 300 medya kuruluşunu temsil eden Anadolu Yayıncılar Derneğinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini aktaran Kurum, "Dernek, vatandaşların taleplerini yerelden başlayarak ulusala taşıyor. Yerli ve milli bir duruşunuz var. Hem Gezi olaylarında hem 15 Temmuz sürecinde hep Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz. Aslında ülkemizin birliği, geleceği adına atılan adımları desteklediniz." dedi.

"Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye" sloganıyla Türkiye'yi kalkındıracak adımlar attıklarını vurgulayan Kurum, bir vatandaş olarak Anadolu Yayıncılar Derneğine ve tüm mensuplarına teşekkür ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Amacımız Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmaktır. Bu gaye ile çalışıyoruz. Bir an önce de bitirip vatandaşlarımızın duasını alacağız." diye konuştu.

Görüşmede özellikle afet ve deprem dönüşümü konusunda yapılan çalışmaları anlatan Kurum, şunları kaydetti:

" Karadeniz'de sel ve heyelan yaşandı, çalışma arkadaşlarımızla birlikte oraya koştuk. Yeri geldi Konya'da bina çöktü orada kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin yanında olduk. Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'de depremler yaşandı. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acılarına hep birlikte ortak olduk. Bir şehre gittiğiniz zaman siz de oralı oluyorsunuz. İzmirli oluyorsunuz, Malatyalı oluyorsunuz, Giresunlu oluyorsunuz ki bu şehirler bizim hayatımızın da birer parçası oldu. Bizler vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yapılması gereken her türlü çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Özverili bir şekilde çalışıyoruz. Onların mağduriyetini bir gün önce bitirecek adımları atmaya çalışıyoruz. İşte Elazığ ve Malatya'da 25 bin konuta başladık. Sadece Elazığ'da 20 bin konut yapıyoruz. Elazığ tarihinin en büyük dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Konutlarımızı etaplar halinde teslim etmeye devam ediyoruz. Yeni yuvalarımızla vatandaşlarımızın hayır duasını alacak işlere vesile oluyorsak bize ne mutlu."

Dernek üyelerinin, Elazığ depreminde bir vatandaşı teselli ettiği sırada çekilen fotoğrafını hediye ettiği Kurum, bu karenin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Elazığ'da bir ayı aşkın kaldık. Sokak sokak, mahalle mahalle gezdik. Adeta bir yanımız Elazığlı oldu. Yapılacak işlerin başından sonuna kadar takibini yaptık. Hamdolsun bugün 20 bin bağımsız bölümden oluşan konutlarımız orada yükseliyor. Teslimlerini yapıyoruz ve vatandaşımızın sevinçlerine ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

"Giresun'da da yaptığınız çalışmalar takdire şayandır"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da Türkiye'nin her şehrinde hayata geçirilen projeler için Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı çalışmaları ve projeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elazığ'da çok büyük faaliyetlerde bulundunuz ve binlerce insanın duasını aldınız. Yine aynı şekilde Giresun'da da yaptığınız çalışmalar hakikaten takdire şayandır. Her türlü imkanı devlet olarak vatandaşın hizmetine sundunuz. Adeta bir seferberlik ilan ederek oradaki vatandaşlarımızın yarasını sardınız. Oradaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız sizlere gerçekten çok teşekkür ediyor. Yönetim olarak biz de deprem bölgesinde yayın yapan televizyon kanallarının temsilcilerini buraya davet ettik. Geride kalan süreç içerisinde pek çok şehri imar ettiniz. Gece, gündüz demediniz. Önemli hizmetlerde bulundunuz. Son dönemde ortaya koyduğunuz projelerle de Türkiye'nin gelişimine çok önemli katkılar sağladınız. Üyemiz olan 300 kadar yayın kuruluşu adına şükranlarımızı sunuyoruz."