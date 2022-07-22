Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir - Son Dakika
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Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir

22.07.2022 22:07

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolarlık masrafla inşa ettirilen ancak günümüzde çürümeye yüz tutmuş durumda bulunan Ankapark ile ilgili iktidar kanadından ilk açıklama geldi. Açıklamasında CHP'yi hedef alan Bakan Murat Kurum, "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir." dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek tarafından büyük vaatlerle inşa ettirilen ancak açılışından 7 ay sonra ziyaretçi gelmediği için iflas edip kapanan Ankapark'tan geriye 801 milyon dolarlık bir enkaz kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen parkın kapılarının ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılmasıyla birlikte içerideki 801 milyon dolarlık enkaz görüntüleri ve 5 milyona yakın harcamayla yaptırılan dinozor heykelleri gündem oldu.

Bakan Kurum, Ankapark'taki milyonlarca dolarlık enkaz için CHP'yi suçladı: İçiniz hiç mi sızlamadı?

"BU DİNAZORUN HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"

Gökçek ise konuyla ilgili "Bu dinazorun hiçbir şeyi yoktu. Bu kadar yıpranmasının mantığını anlamak mümkün değil. Mutlaka birileri bir şey yaptı" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, Ankapark'taki milyonlarca dolarlık enkaz için CHP'yi suçladı: İçiniz hiç mi sızlamadı?

BAKAN KURUM, CHP'YE YÜKLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Bitlis'te yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın görüntülerini paylaşmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Ankapark'taki milyonlarca dolarlık enkaz için CHP'yi suçladı: İçiniz hiç mi sızlamadı?

"HİÇ Mİ İÇİNİZ SIZLAMADI?"

Ankapark'ın haliyle ilgili muhalefeti eleştiren Kurum, "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet, eser, proje bekliyor. İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis'te, tarihi adımlar atıyor. Vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar, bahçeler, oyun alanları içinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin belediye başkanı olarak senin görevin o hizmeti, kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen, Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkum etmeniz değildir. Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler" dedi.

Bakan Kurum, Ankapark'taki milyonlarca dolarlık enkaz için CHP'yi suçladı: İçiniz hiç mi sızlamadı?

"CHP ZİHNİYETİ MESELESİ"

Sözlerinin devamında Kurum, "Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Ankapark'taki milyonlarca dolarlık enkaz için CHP'yi suçladı: İçiniz hiç mi sızlamadı?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE 2 SEÇENEK SUNDU

ABB'nin önünde 2 seçeneğin olduğunu söyleyen Kurum, "Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesinin önünde iki seçenek var, ya geçmişi, mahkeme süreçlerini, park ile ilgili yersiz tartışmaları, sosyal medyadaki algı çalışmalarını bir kenara bırakacaksınız. Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, binlerce Ankaralı kardeşimize bu projede istihdam sağlayacaksınız ve burayı yükselen Ankara'mızın en güzide mekanlarından biri haline getireceksiniz. Ya da yine her fırsatta arkasına sığındığınız 'engelleniyoruz' yalanına sarılacak, burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız. Şimdi soruyorum. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız. Buradan, Selçuklu şehrinden açık ve net söylüyorum. Biz bugüne kadar Bitlis'imizde, İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, 81 ilimizde hiçbir alanın, projenin sahipsiz kalmasına asla müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Geride enkazı kalan Ankapark'la ilgili iktidar kanadından ilk açıklama! Topu CHP'ye attılar
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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir - Son Dakika


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