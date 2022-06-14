Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da selin ardından Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt'taki 14 köyde 106 binada hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını, 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı bina tespit edildiğini söyledi.

Bakan Kurum, Ankara'nın Mamak ilçesinde Mutlu Mahallesi riskli alandaki hak sahiplerine, Altıağaç- Karaağaç Mahallesi'ndeki rezerv konutlarından verilmek üzere Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kura çekimine katıldı. Kurum, dün belediye başkanlarıyla birlikte afet alanlarında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt'taki 14 köyümüzde 106 binamızda hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Buna göre 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı binamız var. Ankaralı kardeşlerimiz müsterih olsun. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi.