Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

13.06.2022 16:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi'nde hasar tespitlerinin yapıldığını, zararların el birliği içerisinde telafi edileceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi'nde hasar tespitlerinin yapıldığını, zararların el birliği içerisinde telafi edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindekilerle selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bölgede besicilik yapan vatandaşların Aydıncık Mahallesi'nde bir hayvancılık ihtisas bölgesi kurulması talebi üzerine Kurum, "Altındağ Belediyemizle buradaki işletmeleri taşıyacak şekilde alternatif bir alan çalışalım. Bu durumu köklü bir şekilde çözmemiz lazım." diye konuştu.

Vatandaşların maddi hasarlarının olduğunu belirtmesi üzerine Kurum, "Hasar tespitleri yapılıyor. El birliği içerisinde zararları telafi edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

YORUMLAR
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Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Ankara'daki selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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